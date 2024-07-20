Полезные советы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Полезные советы

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Вранье в заголовке.Самая полезная зелень не названа!Автора забанить.Названа самая пол...
  • Модест
    А про раствор ни слова! Трудно было про физраствор дописать и про активированный уголь?При отравлении гр...
  • Леонид Ла Рошель
    Ну так где эти 10 признаков?! 3,14здаболы!Не позволяйте выт...

Сильно потеет лицо в жару: врач назвал 7 способов справиться с проблемой

Сильно потеет лицо в жару: врач назвал 7 способов справиться с проблемой

Если от мокрых пятен на одежде и запаха пота в жару еще можно как-то спастись с помощью дезодоранта и более легкой, свободной одежды из натуральных тканей, то вот с повышенной потливостью лица летом справиться гораздо сложнее.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх