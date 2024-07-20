Сильно потеет лицо в жару: врач назвал 7 способов справиться с проблемой

Если от мокрых пятен на одежде и запаха пота в жару еще можно как-то спастись с помощью дезодоранта и более легкой, свободной одежды из натуральных тканей, то вот с повышенной потливостью лица летом справиться гораздо сложнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии