"Хотел бы создать семью". Бойфренд Елены Перминовой снялся для глянца с Кэндис Свейнпол и невестой Патрика Шварценеггера

Бойфренд Елены Перминовой, 29-летний Тарас Романов, стал героем журнала V Magazine — появился в проекте издания "Золотые правила" наряду с Кэндис Свейнпол и невестой Патрика Шварценеггера Эбби Чемпион и дал небольшое интервью о жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии