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"Хотел бы создать семью". Бойфренд Елены Перминовой снялся для глянца с Кэндис Свейнпол и невестой Патрика Шварценеггера

"Хотел бы создать семью". Бойфренд Елены Перминовой снялся для глянца с Кэндис Свейнпол и невестой Патрика Шварценеггера

Бойфренд Елены Перминовой, 29-летний Тарас Романов, стал героем журнала V Magazine — появился в проекте издания "Золотые правила" наряду с Кэндис Свейнпол и невестой Патрика Шварценеггера Эбби Чемпион и дал небольшое интервью о жизни.

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