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Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

Автор:  КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.

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Комментарии
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Мария с
действительно сорная, а не сборная команда🫤🤦‍♂️
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5 час.
леонид рыбаков
Мрак Политики воспитания и поведение чиновников по продажности пробивает дно .Для меня если негр живёт во Франции он все равно негр а не француз просто имеет гражданство .Олимпийские кольца потому и имеют кольца показывающий цвет народов .Вот мне и хочется видеть соревнования между ними а не в соревновании чиновников всех стран кто больше купит инородцев для победы .
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4 час.
лл
лина любимцева
МОК себя полностью  ДИСКРЕДИТИРОВАЛ!!  Поэтому россии нужно организовать ДРУГОЙ Международный Олимпийский Комитет,  с иным названием. А этот МОК - в утиль и забвение!! Заработали - и хватит!!
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4 час.

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