Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана

леонид рыбаков

Мрак Политики воспитания и поведение чиновников по продажности пробивает дно .Для меня если негр живёт во Франции он все равно негр а не француз просто имеет гражданство .Олимпийские кольца потому и имеют кольца показывающий цвет народов .Вот мне и хочется видеть соревнования между ними а не в соревновании чиновников всех стран кто больше купит инородцев для победы .