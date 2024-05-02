Автор: КОШКИН Дабы решить, вручать или не вручать нейтрально-безродный статус российским спортсменам, уже отобравшимся на парижскую Олимпиаду, их проверяют и загоняют под шконку не просто так, а за их же деньги.
Любой наш каприз за ваши деньги! Отстраненные от Игр россияне заплатят МОК за проверку на "благонадёжность" из своего кармана
Комментарии
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Мария с
действительно сорная, а не сборная команда🫤🤦♂️
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5 час.
леонид рыбаков
Мрак Политики воспитания и поведение чиновников по продажности пробивает дно .Для меня если негр живёт во Франции он все равно негр а не француз просто имеет гражданство .Олимпийские кольца потому и имеют кольца показывающий цвет народов .Вот мне и хочется видеть соревнования между ними а не в соревновании чиновников всех стран кто больше купит инородцев для победы .
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4 час.
лл
лина любимцева
МОК себя полностью ДИСКРЕДИТИРОВАЛ!! Поэтому россии нужно организовать ДРУГОЙ Международный Олимпийский Комитет, с иным названием. А этот МОК - в утиль и забвение!! Заработали - и хватит!!
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4 час.
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