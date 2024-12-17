В Москве при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник

Как сообщил СК РФ, взрыв прогремел рано утром возле жилого дома на Рязанском проспекте. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездомПри взрыве в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.