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В Москве при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник

В Москве при взрыве погиб начальник войск РХБЗ Кириллов и его помощник

Как сообщил СК РФ, взрыв прогремел рано утром возле жилого дома на Рязанском проспекте. Взрывное устройство было заложено в самокат, который стоял рядом с подъездомПри взрыве в Москве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

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