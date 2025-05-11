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Новое правило вводится для всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Новое правило вводится для всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Российские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, узнали о новой возможности. Конституционный суд принял решение, которое изменяет порядок получения пенсий на карты и защищает права пожилых граждан, сообщает PRIMPRESS.

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