Новое правило вводится для всех, кто получает пенсию на банковскую карту

Российские пенсионеры, получающие выплаты на банковские карты, узнали о новой возможности. Конституционный суд принял решение, которое изменяет порядок получения пенсий на карты и защищает права пожилых граждан, сообщает PRIMPRESS.
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