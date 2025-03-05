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Блогер Подоляка рассказал об «атмосфере катастрофы» для ВСУ в Курской области

Блогер Подоляка рассказал об «атмосфере катастрофы» для ВСУ в Курской области

Юрий Подоляка сообщает последние известия об оперативной обстановки на Курском фронте.Военный блогер Юрий Подоляка сообщает, что ситуация для ВСУ в районе Суджи курской области складывается максимально неблагоприятным образом.

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