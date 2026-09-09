Эксперты назвали способы хранения капусты зимой для сохранности

Узнайте, как сохранить капусту зимой свежей и сочной. Для этого важны оптимальная температура около 0°С и влажность 85-90%.
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