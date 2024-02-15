Два фактора роста фондового рынка США в среду

Фондовые индексы США отыграли половину потерь вторника на сессии среды. По итогам дня биржевые индикаторы закрылись в «зеленой зоне»: Dow Jones + 0,4% NASDAQ + 1,1% S&P500 + 0,56% Инвесторы по-прежнему покупают акции под влиянием позитивных отчетов корпораций, практически игнорируя негатив.
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