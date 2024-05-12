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21-летний Станковен сделал дубль в 3-м матче с «Колорадо». Это первые голы новичка «Далласа» в плей-офф

21-летний Станковен сделал дубль в 3-м матче с «Колорадо». Это первые голы новичка «Далласа» в плей-офф

Форвард «Далласа» был признан третьей звездой третьего матча серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (4:1, 2-1).

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