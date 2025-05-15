The Guardian: Советник премьера Британии по нацбезопасности прибудет в Турцию

Советник главы кабмина Великобритании Кира Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл прибудет в Турцию, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому рекомендации по предстоящим в Стамбуле переговорам России и Украины.