The Guardian: Советник премьера Британии по нацбезопасности прибудет в Турцию

Советник главы кабмина Великобритании Кира Стармера по вопросам нацбезопасности Джонатан Пауэлл прибудет в Турцию, чтобы предоставить Владимиру Зеленскому рекомендации по предстоящим в Стамбуле переговорам России и Украины.
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