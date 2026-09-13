Похоже на анекдот, но это правда: Поликлиники только делают вид, что лечат. Практика складывалась годами

Представьте: вы заходите в личный кабинет на региональном портале медуслуг, чтобы записаться к терапевту, и видите, что завтра у вас сразу два приёма – к кардиологу и гастроэнтерологу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Анатомия прорыва:...
- Анатомия лжи: отк...
- Откуда на Петербу...
Поражает другое. Записи на портале практически нет. Даётся одно-три места. Но когда приходишь в поликлинику , в коридорах пусто !!! Особенно такое случается летом или когда народ картошку копает
А если из высоких эмпиреев спуститься на грешную землю, то я и сам попадал в похожую ситуацию: подписался я как-то на диспансеризацию. Впервые за много лет. Там все по-взрослому, с обходным листком. Захожу к окулисту - и ВДРУГ!!! из его реплик и вопросов я понимаю, что ПО ЗАПИСЯМ я у него на ПРЕЖНЕЙ диспансеризации в ПРОШЛОМ году уже был и какие-то рекомендации мне были ТОГДА даны.
Но ведь не был я у окулиста!!! Я к другим врачам хожу, да и то, если прижмет.
Так что, предположение о причинах такой накладки у меня полностью совпадает с мнением автора.
Другое дело, что на портале медуслуг я вижу порой ПРЕДЛОЖЕНИЯ посетить тех или иных специалистов. Если надо - можно зайти и выбрать время. Но я что-то пока игнорирую. )))
Вопрос правильный, но... Но это не учителя придумали и не врачи. Это, говорят, всё придумано властными чиновниками и в первую очередь они это делают для власти. Скоро дойдём до ручки или... до январской, майской, сентябрьской и т.д. революции. Вихри враждебные веют, глядишь и завоют над нами... Евг. Р-Р.
По тексту статьи: "Такая система существует больше трёх десятилетий, и все прекрасно знают, что по-другому она не работает". Возникает резонный вопрос - если все всё знают и при этом ничего не делается для исправления этой дикой ситуации, то тогда получается, что вся наша медицина и все медики занимается натуральным мошенничеством ! А почему на это безобразие не реагируют наши надзорные гос. органы, например, прокуратура и другие ? Где, в конце концов, наш Президент, Правительство, Дума ? Неужели всем на всё наплевать ? А тогда зачем мы их выбираем - чтобы они покрывали весь этот бардак ?