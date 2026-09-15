Приставы изъяли восьмимесячного ребенка у жительницы Бийска и передали государству

Местонахождение младенца удалось установить в течение двух суток В Бийске судебные приставы пресекли попытку сокрытия восьмимесячного мальчика от государства и передали его специалистам органов опеки и попечительства, сообщает алтайская ФССП.
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