Русский Колоколъ Как на практике это повлияет на ситуацию в школах? Александр ОРЛОВ Приказано выслать В интернете появился скан документа, который может очень серьезно повлиять на ситуацию в школах – сильно ограничить разгул этнических шаек малолеток.
Вслед за сыном – в Таджикистан: полиции дан приказ отправлять на родину хулиганов вместе с семьями
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir Слюняев
Идет война и эти идиоты малолетние измываются над русскими они же по природе трусы в одиночку только толпой, . Выселять вместе с родителями пусть воспитанием занимаются .
Ответить
19 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Ну, хоть что-то сдвинулось. Вот бы эти высылки сделать превентивными.
Ответить
17 час.
лл
лина любимцева
Так дело в том, что мигрантов депортируют, а они тут же назад въезжают в Россию. И их запускают снова . Один мигрант таким образом пять раз депортировался и обратно въезжал... ПОЧЕМУ НЕТ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ на депортируемых? Конечно, фамилию может изменить, одну букву, и вроде как бы не он... Значит, другие данные на них нужно брать.
Ответить
14 час.
Свежие комментарии