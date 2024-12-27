Вслед за сыном – в Таджикистан: полиции дан приказ отправлять на родину хулиганов вместе с семьями

лл

лина любимцева

Так дело в том, что мигрантов депортируют, а они тут же назад въезжают в Россию. И их запускают снова . Один мигрант таким образом пять раз депортировался и обратно въезжал... ПОЧЕМУ НЕТ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ на депортируемых? Конечно, фамилию может изменить, одну букву, и вроде как бы не он... Значит, другие данные на них нужно брать.