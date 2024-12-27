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Вслед за сыном – в Таджикистан: полиции дан приказ отправлять на родину хулиганов вместе с семьями

Русский Колоколъ Как на практике это повлияет на ситуацию в школах? Александр ОРЛОВ Приказано выслать В интернете появился скан документа, который может очень серьезно повлиять на ситуацию в школах – сильно ограничить разгул этнических шаек малолеток.

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Комментарии
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vladimir Слюняев
Идет война и эти идиоты малолетние измываются над русскими они же по природе трусы в одиночку только толпой, . Выселять вместе с родителями пусть воспитанием занимаются .
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19 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Ну, хоть что-то сдвинулось. Вот бы эти высылки сделать превентивными.
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17 час.
лл
лина любимцева
Так дело в том, что  мигрантов депортируют, а они тут же назад въезжают в Россию. И их запускают снова . Один мигрант таким образом пять раз  депортировался и обратно въезжал... ПОЧЕМУ НЕТ ОБЩЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ  на депортируемых? Конечно, фамилию может изменить, одну букву, и вроде как бы не он... Значит, другие данные на них нужно брать.
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14 час.

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