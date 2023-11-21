«Фонтанка» узнала, как организована доставка беженцев на границу с Финляндией

Утверждение о предполагаемой причастности Москвы к наплыву беженцев на границах РФ с Финляндией, которое было сделано финскими властями, является серьезным обвинением, требующим достаточного количества доказательств.
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