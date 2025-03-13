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Царьград

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Трамп пошутил над цветом носков Вэнса: опубликованы кадры

Трамп пошутил над цветом носков Вэнса: опубликованы кадры

Дональд Трамп снова обсуждает манеру одеваться в Овальном кабинете.Дональд Трамп подшутил над вице-президентом Джей Ди Вэнсом из-за носков, которые он надел на очередное рабочее мероприятие в Белый дом.

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