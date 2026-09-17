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Татар-информ

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Новый номер журнала «Казань» целиком посвящен истории еврейской общины

Новый номер журнала «Казань» целиком посвящен истории еврейской общины

Журнал «Казань» представил сентябрьский выпуск. Он целиком посвящен истории еврейской общины. «Мы решили посвятить номер еврейской диаспоре целиком, это очень интересно.

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