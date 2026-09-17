Новый номер журнала «Казань» целиком посвящен истории еврейской общины

Журнал «Казань» представил сентябрьский выпуск. Он целиком посвящен истории еврейской общины. «Мы решили посвятить номер еврейской диаспоре целиком, это очень интересно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС РТ оставил под...
- Депутат Бессараб ...
- Удары ВСУ повреди...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым