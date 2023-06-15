Кирилл Царев: мы ожидаем роста месячной аудитории "СберБанк Онлайн" до 80 млн

Несмотря на всю турбулентность, у нас увеличивается количество клиентов, которые пользуются мобильным приложением и веб-версией "СберБанк Онлайн", сказал в интервью для "Бизнес-ФМ" первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царев.