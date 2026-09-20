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ТАСС

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Пушилин поблагодарил избиркомы за работу в нестандартных условиях

Пушилин поблагодарил избиркомы за работу в нестандартных условиях

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил Центральную избирательную комиссию и избиркомы региона за организацию выборов в непростых и нестандартных условиях.

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