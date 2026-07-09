Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме предложили гражданам делиться геопозицией с полицией

В Госдуме предложили гражданам делиться геопозицией с полицией

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили создать в России цифровой сервис, который позволит гражданам добровольно передавать данные о своем местоположении правоохранительным органам и экстренным службам в случае возникновения опасной ситуации.

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