ВС РФ продвигаются на Купянском направлении: в районах Новоегоровки, Петропавловки и Ивановки

Украинские формирования пытаются противостоять активному натиску российской армии, но получается у них это все хуже.
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