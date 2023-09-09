ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 640 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Майя Maja
    Не знаю как там с синдромом, но точно уверена что русская пословица " что у трезвого в голове, то у пьяного на языке"...Синдром Туретта: ...
  • Майя Maja
    Молодой муж интуитивно пытается главнючить над женой.))) НО. так случилось, что с детства он знает только один способ...Когда муж на меня...
  • Майя Maja
    Вера, так всегда и было))  А теперь меркантильными стали называть "особо одаренные" бла-бла-бла МуДэшники тех женщин,...Сколько должна за...

Сколько должна зарабатывать молодая девушка, желающая выйти замуж?

Сколько должна зарабатывать молодая девушка, желающая выйти замуж?

    А вы как считаете?.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ONIX
Как интересно-то))) А с какого перепугу девушек интересует тогда заработок мужчин? Логика,как всегда на нуле.😂
Ответить
6 час.
Майя Maja
Сидят тут  муд..ки (импотенты физические и финансовые) за 60 своих плохо прожитых и черти чё гонят.))) Молодцы такие &quot;гениальные&quot;.))))  Все-то баб обсуждают, все-то им должны все)))Тьфу))) А свою личную дерьмовую жизнь вспомнить западло))
Ответить
1 час.
Майя Maja
Вера, так всегда и было))  А теперь меркантильными стали называть &quot;особо одаренные&quot; бла-бла-бла МуДэшники тех женщин, которые не хотят их содержать. Сидят уже и изначально кто деньги невесты , кто жены считают. ))) Ха)
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх