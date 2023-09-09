Сколько должна зарабатывать молодая девушка, желающая выйти замуж?

ONIX Как интересно-то))) А с какого перепугу девушек интересует тогда заработок мужчин? Логика,как всегда на нуле.😂

Майя Maja Сидят тут муд..ки (импотенты физические и финансовые) за 60 своих плохо прожитых и черти чё гонят.))) Молодцы такие "гениальные".)))) Все-то баб обсуждают, все-то им должны все)))Тьфу))) А свою личную дерьмовую жизнь вспомнить западло))