А вы как считаете?.
Сколько должна зарабатывать молодая девушка, желающая выйти замуж?
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ONIX
Как интересно-то))) А с какого перепугу девушек интересует тогда заработок мужчин? Логика,как всегда на нуле.😂
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6 час.
Майя Maja
Сидят тут муд..ки (импотенты физические и финансовые) за 60 своих плохо прожитых и черти чё гонят.))) Молодцы такие "гениальные".)))) Все-то баб обсуждают, все-то им должны все)))Тьфу))) А свою личную дерьмовую жизнь вспомнить западло))
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1 час.
Майя Maja
Вера, так всегда и было)) А теперь меркантильными стали называть "особо одаренные" бла-бла-бла МуДэшники тех женщин, которые не хотят их содержать. Сидят уже и изначально кто деньги невесты , кто жены считают. ))) Ха)
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1 час.
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