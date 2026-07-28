Семейное лето с «Каруселью»: премьеры сериалов, художественных фильмов и анимации для просмотра всей семьёй!

В течение всего июля юных зрителей и их родителей ждёт специальное летнее программирование эфира: премьера семейного сериала, художественных фильмов и мультсериала, посвящённых отдыху, путешествиям и увлекательным приключениям.
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