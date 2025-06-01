Бабочки нежной полет…

Горько плача, грустит теплый дождь за окном, и тоскует гитара о чем-то своем. Дождь утих, летний вечер на диво хорош, все мечтанья исполнятся, если их ждешь! Дорогая подруга моя, не грусти, много радости встретишь на долгом пути, одолела печаль, так послушай Юнг-чи*.