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Культура и Общество

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Бабочки нежной полет…

Горько плача, грустит теплый дождь за окном, и тоскует гитара о чем-то своем. Дождь утих, летний вечер на диво хорош, все мечтанья исполнятся, если их ждешь! Дорогая подруга моя, не грусти, много радости встретишь на долгом пути, одолела печаль, так послушай Юнг-чи*.

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