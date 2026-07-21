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«Олимпиакос» отклонил предложение «Дубая» в 600 000 евро за Томаса Уолкапа и закрыл переговоры

По информации Sport24, « Дубай » предложил «Олимпиакосу» 300 000 евро этим летом и еще 300 000 в следующем году за переход разыгрывающего Томаса Уолкапа.

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