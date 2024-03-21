«Взяли вещи и на выход»

Когда все губернаторы поступят с мигрантами так как говорит Владимир Уйба, страна сразу получит и рабочие руки и правовой порядок на улицах городов. Почему этого не понимают наши депутаты и верховная власть мне не понятно. Неужели же у нас так много продажных чиновников, что даже опасность назревающего внутреннего межэтнического конфликта их не волнует?

Евгений Сорокин

Предложения Уйбы правильные, но это просто мелочь. Смотрите вглубь вопроса. За 15 лет навыдавали гражданство миллионам (!!!) мигрантов. Плюс они натащили со своих аулов всех жён, детей, родных и знакомых, на которых мы тратим НАШИ деньги (см. выше). Да ещё и придумали давать гражданство по рождению, как в США. Дурь тупая! Предлагаю, все гражданства и паспорта ОБНУЛИТЬ. Не трогать только этнических россиян. Из остальных можно оставить только дворников, строительных и дорожных рабочих, доставщиков (?) НО! Обязательно официально трудоустроенных, имеющих постоянный заработок, подтверждённый Формой 2, причём работодатель за документ отвечает головой, имеющих временное место проживания (т.к. якобы прописка у всех куплена, все прописки аннулируются) а остальных - чемодан-вокзал-кишлак-любимый ишак. Кто не хочет улетать - как при И.В. Сталине, в спецвагоны и на границу Казахстана. Билеты за счёт отъезжающих. Это всё мои мечты...