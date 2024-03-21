Чиновники подсчитали и ужаснулись: на 1 семью мигрантов государство тратит 2,5 миллиона каждый год Эксперты рассказали о приезжих то, чего большинство россиян не знало.
«Взяли вещи и на выход»
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Когда все губернаторы поступят с мигрантами так как говорит Владимир Уйба, страна сразу получит и рабочие руки и правовой порядок на улицах городов. Почему этого не понимают наши депутаты и верховная власть мне не понятно. Неужели же у нас так много продажных чиновников, что даже опасность назревающего внутреннего межэтнического конфликта их не волнует?
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2 час.
Горыныч
А тех губеров, что будут проводить другую миграционную политику, под зад коленом и в тюрьму.
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1 час.
Евгений Сорокин
Предложения Уйбы правильные, но это просто мелочь. Смотрите вглубь вопроса. За 15 лет навыдавали гражданство миллионам (!!!) мигрантов. Плюс они натащили со своих аулов всех жён, детей, родных и знакомых, на которых мы тратим НАШИ деньги (см. выше). Да ещё и придумали давать гражданство по рождению, как в США. Дурь тупая! Предлагаю, все гражданства и паспорта ОБНУЛИТЬ. Не трогать только этнических россиян. Из остальных можно оставить только дворников, строительных и дорожных рабочих, доставщиков (?) НО! Обязательно официально трудоустроенных, имеющих постоянный заработок, подтверждённый Формой 2, причём работодатель за документ отвечает головой, имеющих временное место проживания (т.к. якобы прописка у всех куплена, все прописки аннулируются) а остальных - чемодан-вокзал-кишлак-любимый ишак. Кто не хочет улетать - как при И.В. Сталине, в спецвагоны и на границу Казахстана. Билеты за счёт отъезжающих. Это всё мои мечты...
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1 час.
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