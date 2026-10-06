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Культуромания

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Завершились съемки фильма-сказки «Варвара-краса» с Милошем Биковичем

Завершились съемки фильма-сказки «Варвара-краса» с Милошем Биковичем

Режиссер Антон Ланшаков завершил съемки масштабной сказки «Варвара-краса», сообщили в кинокомпании «Берг Саунд» и продюсерском центре «ГОРАД».

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