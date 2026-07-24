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Царьград

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Прокуратура Камчатки сообщила о ДТП 24 июля на трассе "Вилюй"

Прокуратура Камчатки сообщила о ДТП 24 июля на трассе "Вилюй"

На Камчатке 24 июля перевернулся микроавтобус с рабочими местного предприятия на трассе "Вилюй". Водитель отвлекся на телефон, что привело к аварии.

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