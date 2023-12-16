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Байден принял судьбоносное решение. Таймер до конца Киева запущен

Байден принял судьбоносное решение. Таймер до конца Киева запущен

Президент США Джозеф Байден принял неожиданное и во многом судьбоносное решение. Он отказался финансировать Украину даже из собственного президентского фонда, что означает неминуемый конец Киева примерно через месяц.

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