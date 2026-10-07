На Украине говорят о надвигающейся катастрофе и массовом бегстве людей из крупных городов

Украинский историк Марта Гавришко жестко прошлась по политическому руководству страны за организацию протестов против отказа от внеблокового статуса.
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