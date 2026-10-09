New Avatar Animated Series About Teen Kuruk Ordered At Paramount+, Seven Havens Scores Double Renewal

Get a first look at the new series Avatar Kuruk: Wave of Chaos, coming soon to Paramount+. Plus, get good news about the future of Avatar: Seven Havens.
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