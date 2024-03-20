СМИ: Байден готов запретит флаги ЛГБТ* на посольствах США во всем мире

Президент США Джо Байден в рамках сделки по бюджету согласился на предложение спикера Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон запретить флаги ЛГБТ* на посольствах страны, – сообщает в среду, 20 марта агентство Bloomberg.
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