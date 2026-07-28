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Царьград

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Лукашенко заявил о принадлежности Белоруссии к Глобальному большинству

Лукашенко заявил о принадлежности Белоруссии к Глобальному большинству

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул роль страны в Глобальном большинстве на собрании с послами девяти государств, отметив её историческое противостояние колонизации и важность независимости, как сообщил Telegram-канал "Пул первого".

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