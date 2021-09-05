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Глава РАН: выращивание конопли поможет РФ достичь углеродной нейтральности

Глава РАН: выращивание конопли поможет РФ достичь углеродной нейтральности

Речь идет о технической конопле. Из нее можно делать веревки, одежду, масло. Насколько перспективно выращивание этого растения и готовы ли фермеры его культивировать?Глава Российской академии наук рассказал о пользе выращивания конопли.

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