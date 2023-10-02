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Царьград

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В Минздраве высказались о выплатах врачам негосударственных медучреждений

В Минздраве высказались о выплатах врачам негосударственных медучреждений

Помощник главы Минздрава заявил, что идея выплат врачам негосударственных учреждений лишена смысла.По мнению помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, назначение специальных соцвыплат только работникам государственных и муниципальных медучреждений обусловлено тем, что таким образом решено повышать привлекательность системы здравоохранения России как работодателя.

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