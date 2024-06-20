В Аргентине заявили об отказе страны поставлять Украине военную помощь

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

А шо случилось? Баханье в дёсны на инаугурации - это для лохов? Прям братские страны с многовековой историей и традициями добрососедства... Ну, да, "могучей и богатой Аргентине", с инфляцией в сотни процентов, просто больше не куда бабки и вооружения девать... А уж как зависит Аргентина от событий вна... словами не передать...😆