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В Аргентине заявили об отказе страны поставлять Украине военную помощь

В Аргентине заявили об отказе страны поставлять Украине военную помощь

Global Look Press/Maksim Konstantinov/Global Look Press Аргентинское руководство не собирается вмешиваться в конфликт на Украине и отправлять военную помощь киевскому режиму.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А шо случилось? Баханье в дёсны на инаугурации - это для лохов? Прям братские страны с многовековой историей и традициями добрососедства... Ну, да, &quot;могучей и богатой Аргентине&quot;, с инфляцией в сотни процентов, просто больше не куда бабки и вооружения девать... А уж как зависит Аргентина от событий вна... словами не передать...😆
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