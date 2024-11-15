Телескоп «Джеймс Уэбб» и обсерватория «Чандра» обнаружили сверхмассивную чёрную дыру, поглощаюающую материю в 40 раз быстрее теоретического предела

Группа астрономов, возглавляемая Хевоном Су из Международной обсерватории Gemini / NSF NOIRLab, обнаружила быстро растущую чёрную дыру в центре карликовой галактики в ранней Вселенной, которая может пролить свет на эволюцию сверхмассивных чёрных дыр.
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