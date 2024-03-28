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Екатеринбург и мир

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Первый в России фестиваль детских балетных спектаклей стартовал в Екатеринбурге

Первый в России фестиваль детских балетных спектаклей стартовал в Екатеринбурге. Шестьсот юных танцоров из Москвы, Перми, Екатеринбурга, Красноярска, Улан-Удэ, Сыктывкара, Ростова-на-Дону, а также гости из Японии и Китая принимают участие в Международном фестивале-конкурсе детского балета «Щелкунчик приглашает», который стартовал в День театра - 27 марта.

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Комментарии
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Андрей Алферов
600 детишек занимающихся балетом,это круто. Это очень классно!
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