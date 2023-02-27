Команды «Ф-1» намерены повысить взнос для новых участников как минимум втрое – до $600 млн (Autosport)

Планы «Андретти» по созданию команды «Формулы-1» могут оказаться под угрозой. Десять нынешних коллективов «Ф-1» стремятся к тому, чтобы взнос для новых участников составил по меньшей мере 600 миллионов долларов, утверждают источники Autosport.