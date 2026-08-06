Приземлить русских не получилось: Запад получил по шее, лишив Россию самолетов

МОСКВА, 6 августа, ФедералПресс. Начиная с 2014 года западные страны последовательно вводят против России ограничения в сфере авиации – запрещены поставки самолетов, запчастей и оказания услуг по техническому обслуживанию.
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