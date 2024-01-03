СМЕРШ видели? А он уже есть! И в Белгороде пришел по адресу

Виктор Онегин

Так на Украине без детей есть что бомбить. Но если военные обьекты находятся в жилых районах,не надо этого стеснятся. Предупредить мировую общественность и "поливать напалмом". Наши военные тоже были не военными. а если по мирным стреляют то зуб за зуб.Наши мирные не в чём не виноваты,значит паритет. Предупредили-"кто не упрятался я не виноват". Любой мирный житель украины видит и слышит,на сколько далеко украинские военные от их жилища. и помнить надо что только человек,вернее подлый человек пользуется добротой и доверием.