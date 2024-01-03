А мы все - СМЕРШ, СМЕРШ. Соловьев - "Давайте я возглавлю СМЕРШ!" А он, оказывается, уже есть. На фото человек, который снимал работу нашего ПВО в Белгороде.
СМЕРШ видели? А он уже есть! И в Белгороде пришел по адресу
Комментарии
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Виктор Онегин
Так на Украине без детей есть что бомбить. Но если военные обьекты находятся в жилых районах,не надо этого стеснятся. Предупредить мировую общественность и "поливать напалмом". Наши военные тоже были не военными. а если по мирным стреляют то зуб за зуб.Наши мирные не в чём не виноваты,значит паритет. Предупредили-"кто не упрятался я не виноват". Любой мирный житель украины видит и слышит,на сколько далеко украинские военные от их жилища. и помнить надо что только человек,вернее подлый человек пользуется добротой и доверием.
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1 час.
наталия мезенева
Почему нельзя разбомбить все вдоль границы, чтоб ни один эшелон, машина не смогли проехать!
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58 мин.
Виктор Онегин
Были бы они не наши. Хоть и бывшие родные узы к россии тянуться.Там ещё девушка предлагает разбомбить все пути -дороги. Просто считать не умеет эта девушка это дорого обойдётся да и на 80%(на глаз) получиться впустую.
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53 мин.
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