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Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для 2 апреля за последние 75 лет

Прошедшая ночь в Москве стала самой теплой за последние 75 лет. Об этом сообщает РИА Новости. По словам главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой, минувшая ночь в столице, 2 апреля, стала самой теплой за последние 75 лет.

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