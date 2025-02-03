Отряд ВС России «Тигр» назовут именем погибшего в Курской области Ефремова

Глава Приморья Олег Кожемяко проинформировал о том, что подразделение Вооружённых сил Российской Федерации, в котором нёс службу погибший во время ведения сражений за один из оккупированных нацистами Киева районов Курского проиграничья замглавы региона Сергей Евремов, собираются переименовать в его честь.
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