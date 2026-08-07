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Новые столбы дыма над Чёрным морем: Россия поразила очередные сухогрузы Киева

Новые столбы дыма над Чёрным морем: Россия поразила очередные сухогрузы Киева

Россия продолжает отрезать Киев от моря, удары по портам и грузовым судам продолжаются. Как сообщает Минобороны, поражены еще три морских судна типа сухогруз, следовавшие морем в украинские порты.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Анатолий Страшко
Шкипер, с таким именем морским и такой вопрос задаёте. Вы что не знаете как судно можно разгрузить без причала. У нас во времена СССР зерновозы из США разгружали в Финском заливе.  Шкипер , сомнение появилось , знаете ли Вы значение этого слова. А именно шкипера были на баржах. Куда зерно перегружали.  Они не самоходные были. Их буксиры таскали к причалам.
Спасибо, пояснили , эрудит вы наш . Но зерно в Укрорейх не везут , вывозят - да. Да разгружать не в порту зерно или ,что там у них не реально и дорого.
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1 м.
Сергей
Nikolia Vovchenko
Очень хорошо , что хоть так бьют...Только корабли почему-то нужно топить
вот-вот....  ТОПИТЬ , а не ПОРАЖАТЬ....  очередное словоблудие, типа СВО..... (а потопить дроном можно гарантировано шаланду....)
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1 м.
Misha Glusch
то потухнет, то погаснет...
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1 м.