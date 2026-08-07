Новые столбы дыма над Чёрным морем: Россия поразила очередные сухогрузы Киева

ШКИПЕР

Анатолий Страшко Шкипер, с таким именем морским и такой вопрос задаёте. Вы что не знаете как судно можно разгрузить без причала. У нас во времена СССР зерновозы из США разгружали в Финском заливе. Шкипер , сомнение появилось , знаете ли Вы значение этого слова. А именно шкипера были на баржах. Куда зерно перегружали. Они не самоходные были. Их буксиры таскали к причалам.

Спасибо, пояснили , эрудит вы наш . Но зерно в Укрорейх не везут , вывозят - да. Да разгружать не в порту зерно или ,что там у них не реально и дорого.