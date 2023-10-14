Преступника, находившегося 6 лет в федеральном розыске, задержали краснодарские оперативники

Преступника, находившегося 6 лет в федеральном розыске, задержали краснодарские оперативники42-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания задержали только спустя 6 лет после дерзкого преступления.
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