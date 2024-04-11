Группировка войск «Юг» ВС РФ уничтожила замаскированные укрепленные позиции ВСУ

Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок (САУ) Д-20 при поддержке реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» мотострелкового соединения группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ сорвали очередную безуспешную ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии