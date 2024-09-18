За 10 лет в Таджикистане было зафиксировано более 4 тыс. чрезвычайных ситуаций природного характера

Душанбе, 17 сентября /Синьхуа/ -- Во вторник в Душанбе состоялось 9-е Совещание министров стран-участниц Организации экономического сотрудничества /ОЭС/ по снижению рисков стихийных бедствий, которое является важной платформой для обсуждения вопросов устойчивого развития и выработки рекомендаций по предотвращению стихийных бедствий в регионе.