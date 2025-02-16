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Раскрыты результаты первого тура выборов президента в Абхазии

Раскрыты результаты первого тура выборов президента в Абхазии

Абхазский политик Бадра Гунба на первом туре выборов президента набрал больше 46 процентов голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя ЦИК республики Дмитрия Маршана после подсчета всех бюллетеней.

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