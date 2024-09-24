14 нелепых ситуаций, в которые пользователи сети попали благодаря незнакомцам

Каждый день мы сталкиваемся незнакомыми людьми: в магазине, на улице, в разных учреждениях. И если большинство таких мимолетных встреч стираются из памяти, как только человек скрылся из виду, то некоторые запоминаются надолго.
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