Бундесканцлер Олаф Шольц объявил о «конце эпохи ископаемого топлива». «Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики.
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