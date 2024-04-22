Русская весна
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Русская весна

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Шольц объявил о «конце эпохи ископаемого топлива»

Шольц объявил о «конце эпохи ископаемого топлива»

Бундесканцлер Олаф Шольц объявил о «конце эпохи ископаемого топлива». «Мы должны поблагодарить Норвегию за то, что всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
ДЛЯ  ГЕРМАНИИ - ДА!! ЗАКОНЧИЛСЯ... КОНЕЦ!!   Копать больше НЕЧЕГО. Немчура у себя же все выкопала..... и вырыла. И сожрала...
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