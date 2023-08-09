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Возвращение АПЛ! 1-й тур!

Возвращение АПЛ! 1-й тур!

Эта неделя даёт старт новому сезону Английской Премьер-Лиги. Лучшие команды встречаются уже в эти выходные и самое время обсудить шансы команд на чемпионство, удачное выступление, попадание в Еврокубки и многое другое.

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