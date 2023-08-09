Возвращение АПЛ! 1-й тур!

Эта неделя даёт старт новому сезону Английской Премьер-Лиги. Лучшие команды встречаются уже в эти выходные и самое время обсудить шансы команд на чемпионство, удачное выступление, попадание в Еврокубки и многое другое.
Популярные статьи
- Чемезов – Путину о системе распознавания лиц: «В 2022-м мы реализовали проекты в 36 странах, в том числе на ЧМ в Катаре. Используется по нашим городам, обеспечивает безопасность»
- «Однажды в Пекине». Плющенко показал репетицию с Трусовой и Кондратюком
- Федерация гребного спорта Великобритании запретила трансгендерам участвовать в женских турнирах
Свежие комментарии